Официально: дело Жерара Депардье по изнасилованию закрыли

Новости шоу бизнеса: Прокуратура Франции закрыла дело в отношении жалобы молодой французской актрисы, которая обвинила французского актера, Жерара Депардье, в изнасиловании.

Прокуратура закрыла дело из-за отсутствия доказательств в поддержку заявления.

Об этом сообщает издание AFP в Twitter.

#BREAKING French prosecutors drop rape case against Depardieu pic.twitter.com/tXbJKgwRvA — AFP news agency (@AFP) 4 июня 2019 г.

"Ряд процедур, проведенных в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения как признаки состава преступления", – говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее отмечалось, что инцидент якобы произошел в парижском особняке актера в августе 2018 года. Тогда представитель звезды заявлял, что его клиент невиновен. Адвокат 70-летнего Депардье добавил, что актер не исключает подачу иска по обвинению в клевете на молодую актрису.