Скачать
Вторник, 04.06.2019
Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой
СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой

Официально: дело Жерара Депардье по изнасилованию закрыли

Официально: дело Жерара Депардье по изнасилованию закрыли
21:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Прокуратура Франции закрыла дело в отношении жалобы молодой французской актрисы, которая обвинила французского актера, Жерара Депардье, в изнасиловании.

Прокуратура закрыла дело из-за отсутствия доказательств в поддержку заявления.

Об этом сообщает издание AFP в Twitter.

"Ряд процедур, проведенных в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения как признаки состава преступления", – говорится в заявлении прокуратуры.

Дэвиду Бекхэму не нравится девушка его сына

Ранее отмечалось, что инцидент якобы произошел в парижском особняке актера в августе 2018 года. Тогда представитель звезды заявлял, что его клиент невиновен. Адвокат 70-летнего Депардье добавил, что актер не исключает подачу иска по обвинению в клевете на молодую актрису.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Депардье, Звезды, Актер, Французский актер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
03 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Слушания в Гааге &quot;Украина против РФ&quot; продолжатся в четверг
Слушания в Гааге "Украина против РФ" продолжатся в четверг
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
Дэвиду Бекхэму не нравится девушка его сына
Дэвиду Бекхэму не нравится девушка его сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь