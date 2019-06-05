Линдси Лохан решила вернуться в шоу-бизнес

Новости шоу бизнеса: Известная актриса Линдси Лохан удивила поклонников приятной новостью.

После затяжной паузы в карьере, связанной с проблемами с алкоголем, наркотиками и законом, Линдси намерена вернуться в шоу-бизнес. В этом году в прокат выходит фильм, в котором она исполнила впервые за долгое время главную роль — «Среди теней», а сегодня звезда анонсировала возвращение к музыке.

Лохан выложила в Instagram фотографию из звукозаписывающей студии, подписав ее «Упорно тружусь». Последний ее сингл — Bossy — выходил в 2008 году, а ее последний альбом A Little More Personal был выпущен в 2005-м.

Певица получила десятки комментариев поддержки:

— Она возвращается!

— Не могу дождаться, чтобы услышать ее новый альбом!

— Удачи, Линдси! Я так ждала твоей музыки!

Последнее время имя Линдси Лохан появлялось в СМИ преимущественно в связи с ее проектами в сфере отельного бизнеса. Сначала она открыла собственную гостиницу в Афинах, а в прошлом году расширила сеть, запустив Lohan Beach House Mykonos на пляже Кало Ливади греческого острова Миконос.