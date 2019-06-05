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Рианна стала самой богатой женщиной в мире

Рианна стала самой богатой женщиной в мире
10:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Рианна смогла обогнать других популярных американских певиц, таких как Мадонна, Селин Дион и Бейонсе.

Вчера издание Forbes официально признало звезду самой богатой певицей в мире. Кайли Дженнер стоит поостеречься, потому что Рианна уже на пути к тому, чтобы стать следующим миллиардером благодаря ее модному бренду Fenty Beauty.

По данным Forbes, состояние 31-летней Рианны оценивается в 600 млн долларов, что делает ее самой богатой женщиной-музыкантом. Она оставила позади таких "железных" леди, как Бейонсе, Мадонна, Селин Дион и Тейлор Свифт. Разумеется, музыкальная карьера обеспечивает звезде немалый доход, но все это копейки по сравнению с тем, что приносит ей сотрудничество с группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Совместно с LVMH Рианна основала свой косметический бренд Fenty Beauty, 15% которого принесли ей 570 млн долларов.По подсчетам Forbes, цена самого бренда достигает 3 млрд долларов.

Доход певице обеспечивает и линия нижнего белья Savage x Fenty, которой звезда владеет совместно с TechStyle Fashion Group. В прошлом месяце Рианна расширила границы своей модной империи, запустив бренд Fenty: под ним она выпускает одежду, обувь и аксессуары класса люкс.

Рианна впервые представила свою коллекцию элитной одежды

Судя по цифрам, становится понятно, почему звезда сосредоточила усилия на развитии бизнеса, однако ее поклонники все еще с нетерпением ждут новый музыкальный альбом. И он выйдет, поскольку, по словам Рианны, она уже работает над этим.

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Рианна, Знаменитости, Певица, Артистка, Самая богатая женщина в мире.
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