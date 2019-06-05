Гермиона уже не та: Эмма Уотсон засветилась в купальнике

Новости шоу бизнеса: Папарацци засняли британскую актрису Эмму Уотсон на отдыхе в Мексике.

Эмма Уотсон - британская киноактриса и фотомодель. Она получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, в которых снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом.

Совсем недавно в сети появились фото Эммы Уотсон в купальнике, которые наглядно показывают, что фигурка то у Гермионы Грейнджер идеальная.

Актриса надела бикини белого цвета, которое подчеркнуло пресс и тонкую талию. На снимках Эмма нежиться на солнышке, лежа на шезлонге и читая книгу.

Фотографии были сделаны в курортном городке Кабо-Сан-Лукас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 5 Июн 2019 в 5:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 5 Июн 2019 в 5:01 PDT

Как ранее сообщалось, создатели "Черной Вдовы" уже начали поиски актеров на роли второстепенных персонажей, одной из которых станет напарница героини Скарлетт Йохансон.

По описаниям студии, персонаж будет представлять собой женскую вариацию Джеймса Бонда, поэтому Marvel нужна актриса, готовая к физическим нагрузкам. Портал That Hashtag Show, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщил, что список претенденток на эту роль возглавляет звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон.