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Как не оплошать: легкие советы для удачного selfie (Фото)
Еще несколько лет назад большинство людей даже не слышали о таком понятии, как селфи. Зато сейчас только ленивый не фотографирует себя на фронтальную камеру и не выкладывает эти снимки в Инстаграм. Однако, далеко не все из них набирают много лайков и удостаиваются комментариев. В чем же причина популярности и антипопулярности "себяшек", и как сделать так, чтобы все ваши селфи вызывали восторг у подписчиков? Предлагаем ознакомиться с некоторыми лайфхаками, которые обязательно пригодятся вам для создания прекрасных фотографий. Многие люди считают, что селфи – исключительно портретный снимок, на котором запечатлено лицо либо часть лица того, кто его сделал. На самом деле, на подобных фото может присутствовать любая часть тела, самое главное, чтобы снимок был сделан собственноручно. Поэтому старайтесь максимально разнообразить контент своего профиля в соцсетях, чтобы ваш Инстаграм не пестрил однотипными "себяшками", на которых видно исключительно ваше лицо. Как это сделать, читайте ниже.
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