Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике

Победительница романтического реалити "Холостяк"-9 Даша Квиткова поделилась нежными фотографиями со своим возлюбленным в Instagram.
В пятницу, 24 мая, состоялся финал 9 сезона романтического реалити "Холостяк", в котором Никита Добрынин сделал свой выбор. Избранницей героя стала 20-летняя киевлянка Даша Квиткова.
После проекта пара осталась вместе, чем бузумно обрадовала поклонников. Этой радостной новостью Никита и Даша поделились со зрителями в пост-шоу "Как выйти замуж".
Никита Добрынин отправился вслед за любимой на встречу с фанатами в Одессе, чтобы поддержать ее в важный и ответственный момент.
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Я. Просто. В. Шоке. Это девиз сегодняшнего дня! Спасибо каждому, кто нашел время и пришел. Внутри меня взрыв эмоций Спасибо за каждое слово, каждое объятие и каждый подарок(чтоо), который вы подарили. @nikitadobrynin, спасибо тебе за поддержку, за то, что ты все время был рядом и держал за руку, когда это было необходимо. @g.bar.od, спасибо, что помогли все организовать и собрали этих крутых людей у себя в пространстве! @annayakovenko, спасибо за костюм. Теперь все хотят такой же. Каждого обнимаю и пью за ваше счастье
Для мероприятия Даша выбрала брючный костюм горчичного цвета, черный топ и классические лодочки. Никита же появился на публике в рубашке и светлых брюках.
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Безумно горжусь своей малышкой. Дашу пригласили в родную Одессу, попросили рассказать о проекте «Холостяк», ее личном бренде и личном. Людей было настолько много, что мне пришлось немного поработать бодигардом. — #холостяк #холостяк9 #никитадобрынин #украина #одесса #киев
Весь вечер Никита и Даша много смеялись, держались за руки и обнимались. Но самый трогательный момент наступил, когда девушка нежно поцеловала Добрынина.
После фан-встречи Даша написала в своем Instagram-аккаунте: "Никита, спасибо тебе за поддержку, за то, что ты все время был рядом и держал за руку, когда это было необходимо".