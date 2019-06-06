Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике

Новости шоу бизнеса: На днях Даша Квиткова отправились в Одессу, где устроила встречу со своими фанатками.

Победительница романтического реалити "Холостяк"-9 Даша Квиткова поделилась нежными фотографиями со своим возлюбленным в Instagram.

В пятницу, 24 мая, состоялся финал 9 сезона романтического реалити "Холостяк", в котором Никита Добрынин сделал свой выбор. Избранницей героя стала 20-летняя киевлянка Даша Квиткова.

После проекта пара осталась вместе, чем бузумно обрадовала поклонников. Этой радостной новостью Никита и Даша поделились со зрителями в пост-шоу "Как выйти замуж".

Никита Добрынин отправился вслед за любимой на встречу с фанатами в Одессе, чтобы поддержать ее в важный и ответственный момент.

Для мероприятия Даша выбрала брючный костюм горчичного цвета, черный топ и классические лодочки. Никита же появился на публике в рубашке и светлых брюках.

Весь вечер Никита и Даша много смеялись, держались за руки и обнимались. Но самый трогательный момент наступил, когда девушка нежно поцеловала Добрынина.

После фан-встречи Даша написала в своем Instagram-аккаунте: "Никита, спасибо тебе за поддержку, за то, что ты все время был рядом и держал за руку, когда это было необходимо".