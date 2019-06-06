Скачать
Четверг, 06.06.2019
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции
Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции
Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы
Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы
Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе
Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе

Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике

Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике
10:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Даша Квиткова отправились в Одессу, где устроила встречу со своими фанатками.

Победительница романтического реалити "Холостяк"-9 Даша Квиткова поделилась нежными фотографиями со своим возлюбленным в Instagram.

В пятницу, 24 мая, состоялся финал 9 сезона романтического реалити "Холостяк", в котором Никита Добрынин сделал свой выбор. Избранницей героя стала 20-летняя киевлянка Даша Квиткова.

После проекта пара осталась вместе, чем бузумно обрадовала поклонников. Этой радостной новостью Никита и Даша поделились со зрителями в пост-шоу "Как выйти замуж".

Никита Добрынин отправился вслед за любимой на встречу с фанатами в Одессе, чтобы поддержать ее в важный и ответственный момент. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я. Просто. В. Шоке. Это девиз сегодняшнего дня! Спасибо каждому, кто нашел время и пришел. Внутри меня взрыв эмоций Спасибо за каждое слово, каждое объятие и каждый подарок(чтоо), который вы подарили. @nikitadobrynin, спасибо тебе за поддержку, за то, что ты все время был рядом и держал за руку, когда это было необходимо. @g.bar.od, спасибо, что помогли все организовать и собрали этих крутых людей у себя в пространстве! @annayakovenko, спасибо за костюм. Теперь все хотят такой же. Каждого обнимаю и пью за ваше счастье

Публикация от Daria (@kvittkova)

Для мероприятия Даша выбрала брючный костюм горчичного цвета, черный топ и классические лодочки. Никита же появился на публике в рубашке и светлых брюках. 

Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы

Весь вечер Никита и Даша много смеялись, держались за руки и обнимались. Но самый трогательный момент наступил, когда девушка нежно поцеловала Добрынина.

После фан-встречи Даша написала в своем Instagram-аккаунте: "Никита, спасибо тебе за поддержку, за то, что ты все время был рядом и держал за руку, когда это было необходимо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Никита Добрынин, Холостяк 9, Холостяк 2019, Даша Квиткова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
03 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
04 Отставка глав СБУ, МИД и Минобороны: Повестка дня Верховной Рады
05 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО
Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Представлен новый план по освобождению бура InSight
Представлен новый план по освобождению бура InSight
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь