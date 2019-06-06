Рианна арендовала остров в Англии для записи альбома

Новости шоу бизнеса: На острове Осеа расположена звукозаписывающая студия Miloco, в которой музыканты могут вдали от посторонних глаз заниматься творчеством.

Вчера издание Forbes сообщило, что Рианна стала самой богатой певицей в мире. По данным журнала, состояние певицы оценивается в 600 млн долларов, и, если верить изданию Mirror, тратит она эти деньги с размахом.

По сообщения инсайдеров, Рианна арендовала целый остров Осеа, расположенный в устье реки Блэкуотер в Эссексе. В прошлом певица признавалась, что на протяжении года жила в Лондоне, где наслаждалась анонимностью и размеренной жизнью.

Из-за приливных волн прибыть в эту тихую гавань можно только два раза в день по четыре часа. Издание Mirror сообщает, что в студии есть тренажерный зал, кинотеатр, бассейн, а также небольшие уютные коттеджи для гостей. Аренда острова — удовольствие не из дешевых и обходится в 20 тыс. фунтов стерлингов в день.

"Рианна пригласила семью провести с ней время, пока она работает. С момента выхода ее последнего альбома она записала всего пару треков, так как была сосредоточена на развитии своего косметического бренда. Но с тех пор как она переехала в Лондон, она могла работать в собственном темпе в окружении близких людей", — рассказал инсайдер.

Западные СМИ уже обратились за комментариями к певице, но, зная о доходах Рианны, можно предположить, что она действительно способна снять остров ради записи новых песен.