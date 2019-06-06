После рождения ребенка у Меган Макрл появилась нездоровая мания

Новости шоу бизнеса: 6 мая на свет появился Арчи Маунтбеттен-Виндзор, который является первенцем принца Гарри и стоит седьмым в очереди на Британский престол.

Подруга Меган Маркл рассказала о новой нездоровой мании герцогини Сассекской.

23 дня назад в Королевской семье случилось пополнение. Герцогиня Сассекская Меган Маркл в своем доме Фрогмор-Хаус родила сына. Как сообщалось Меган рожала при помощи врачей, которых лично "отобрала" для себя. Она отказалась от помощи королевского персонала, назвав докторов "мужчинами в халатах" и собрала команду женщин-акушерок, которые и присутствовали на родах.

Сейчас мать с сыном все еще восстанавливаются после родов, но совсем скоро Меган выйдет из декрета и вновь приступит к королевским обязанностям.

Недавно в западной прессе появилась новая необычная информация про состояние герцогини Сассекской. По словам инсайдера, Меган Маркл стала шопоголиком!

"Она все покупает и покупает, и никак не может остановиться… Чуть ли не каждую свободную минуту, когда не занята заботой о своем еще совсем маленьком сыне Арчи, она проводит в Сети, выискивая, что бы такое ей еще "отправить в корзину", — сообщила подруга новоиспеченной мамочки.