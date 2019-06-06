"Меньше себя ненавижу": британский актер снялся для The Hollywood Reporter

Новости шоу бизнеса: Хью Грант рассказал о том, почему больше не может быть героем романтических комедий.

8-летний Хью Грант принял участие в дискуссии за круглым столом, организованном изданием The Hollywood Reporter.

Вместе с Грантом за круглым столом собрались звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден, звезда "Изгоя-один" Диего Луна, оскароносный Сэм Рокуэлл и другие. Хью - единственный из актеров, который за годы актерской карьеры заработал себе амплуа героя романтических комедий. Однако это осталось в прошлом, поскольку актер устал от ромкомов. "Я слишком старый, уродливый и толстый, чтобы продолжать в них сниматься. Теперь я занимаюсь другими вещами и меньше себя ненавижу", - рассказал Грант.

Он поспешил отметить, что у него никогда не было проблем с тем, чтобы получать "кучу денег" за свою работу. "Мне очень повезло. Мне не стыдно за большинство романтических комедий, в которых я снялся. В моей карьере были один-два откровенно плохих фильма, но остальные людям нравятся. Я верю, что наша задача - развлекать. После фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" мне следовало принимать более интересные предложения, пробовать себя в разных вещах, но вместо этого я повторил свой образ 17 раз подряд", - заключил актер.

На счету у Хью Гранта такие хиты, как "Дневник Бриджит Джонс", "Ноттинг Хилл", "Разум и чувства" и другие.