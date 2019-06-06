"Меньше себя ненавижу": британский актер снялся для The Hollywood Reporter

8-летний Хью Грант принял участие в дискуссии за круглым столом, организованном изданием The Hollywood Reporter.
Вместе с Грантом за круглым столом собрались звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден, звезда "Изгоя-один" Диего Луна, оскароносный Сэм Рокуэлл и другие. Хью - единственный из актеров, который за годы актерской карьеры заработал себе амплуа героя романтических комедий. Однако это осталось в прошлом, поскольку актер устал от ромкомов. "Я слишком старый, уродливый и толстый, чтобы продолжать в них сниматься. Теперь я занимаюсь другими вещами и меньше себя ненавижу", - рассказал Грант.
Он поспешил отметить, что у него никогда не было проблем с тем, чтобы получать "кучу денег" за свою работу. "Мне очень повезло. Мне не стыдно за большинство романтических комедий, в которых я снялся. В моей карьере были один-два откровенно плохих фильма, но остальные людям нравятся. Я верю, что наша задача - развлекать. После фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" мне следовало принимать более интересные предложения, пробовать себя в разных вещах, но вместо этого я повторил свой образ 17 раз подряд", - заключил актер.
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"No one wants to be the good guy." Hugh Grant, Richard Madden, Billy Porter, Stephan James, Diego Luna and Sam Rockwell open up about why they'd rather play the villain, the upside of failure and being put in a box in the drama actor roundtable. Link in bio. Photo: @austinhargrave
На счету у Хью Гранта такие хиты, как "Дневник Бриджит Джонс", "Ноттинг Хилл", "Разум и чувства" и другие.