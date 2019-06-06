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Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом
Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом

Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом

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Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом
20:38 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса: Мелания и Дональд Трамп вчера сделали официальный визит в Великобритании.

Здесь американские гости побывали на приеме у Елизаветы II и встретились с премьер-министром королевства Терезой Мэй. Вчера, 5 июня, чета появились на мероприятии, посвященном 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

В этот день Мелания выглядела идеально. На публике она появилась в белоснежном пальто The Row и шляпке Philip Treacy, напомнившей модели головных уборов, которые носит Меган Маркл.

Супруга Дональда Трампа преподнесла королеве Елизавете II символичный подарок - серебряную брошь Tiffany & Co с шелковым маком.

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Красный мак в Великобритании является символом Первой Мировой Войны - эта брошь приурочена к 75 годовщине высадке союзных войск в Нормандии. Ювелирное изделие было упаковано в красную коробку из кожи - внутри ее находилась деревянная шкатулка.

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Королева Елизавета II, Королевская семья, Мелания Трамп, Подарок королеве, Брошь Tiffany &amp; Co.
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