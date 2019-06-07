Певица Нюша впервые рассказала, почему рассталась с Егором Кридом

Новости шоу бизнеса: Сейчас 28-летняя Нюша счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым, с которым воспитывает совместную дочь.

Нюша объяснила причину расставания с молодым рэпером Егором Кридом.

Не так давно 28-летняя Нюша стала мамой. Своему супругу-бизнесмену артистка подарила дочь, в которой они не чают души. Однако в российском шоу-бизнесе Нюша прославилась другим бурным романом.

Егор Крид в беседах с журналистами продолжает рассказывать о талантливой исполнительнице как о первой серьезной любви и женщине, от которой он мечтал иметь детей. Сам рэпер, говоря о причинах расставания с Нюшей, называл свою финансовую нестабильность и плохие отношения с отцом возлюбленной. Нюша опровергла эти слова.

"Я верила в него и знала, что со временем Егор добьется успеха, а иначе и часа бы с ним рядом не провела. Так что это были, скорее, его внутренние комплексы. В какой-то момент наши отношения достигли пика. У нас были разные ценности, расходились взгляды, и поэтому кому-то нужно было сделать первый шаг к разрыву", – призналась певица.