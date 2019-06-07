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СМИ: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола

СМИ: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола
17:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 13-летняя Шайло Джоли-Питт всерьез решила стать мальчиком.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, с самого детства предпочитает мужскую одежду и короткую стрижку. Также она просит называть себя Джоном и, похоже, серьезно подумывает о смене пола.

Сейчас Шайло проходит гормонотерапию, чтобы в будущем сменить пол.

Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion.

"Шайло начала гормональное лечение. Она никогда не чувствовала себя девушкой. Поэтому в 12-летнем возрасте при поддержке своих родителей Анджелины Джоли и Брэда Питта она начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность в соответствии со своей идентификацией", – поделился инсайдер.

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Еще в 2010 году Джоли рассказала об особенностях самовосприятия дочери. На тот момент девочке было всего 3 года. Звездная мама рассказала, что малышка любила одеваться, как мальчик и хотела быть мальчиком, поэтому ей даже сделали соответствующую прическу.

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, Слухи, Знаменитости, Шайло Джоли-Питт.
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