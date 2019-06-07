СМИ: Меган Маркл не планирует долго засиживаться в декрете

Новости шоу бизнеса: Уже месяц герцогиня Сассекская наслаждается материнством.

И хотя ходят слухи, что жена принца Гарри очень ревниво относится ко всем, кто пытается ей помочь с сыном Арчи, в декрете она засиживаться не планирует.

Как утверждают зарубежные СМИ, Меган планирует выйти из декретного отпуска уже в конце лета. Через два месяца Маркл присоединится к мужу и будет дальше исполнять свои королевские обязанности.

Интересно только, кому же доверит уход за первенцем герцогиня, учитывая, что за месяц уже две няни не выдержали ее контроля.

Напомним, что недавно близкая подруга Меган Маркл навестила ее в Виндзоре. Серена Уильямс опубликовала на официальной странице в Instagram новые фото. Теннисистка познакомилась с маленьким Арчи Харрисоном и навестила свою подругу Меган Маркл в ее королевском поместье Фрогмор-хауз, что в Виндзоре.