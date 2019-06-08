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"Мы уже хотим девочку!": Регина Тодоренко о планах по рождению второго ребенка

"Мы уже хотим девочку!": Регина Тодоренко о планах по рождению второго ребенка
11:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко откровенно рассказала о том, когда они с Топаловым планируют второе пополнение в семье.

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России со своим мужем Владом Топаловым и воспитывает общего ребенка – сына Майкла (настоящее имя – Михаил), готовится к пышной свадьбе с любимым. О планах по рождению второго ребенка Регина рассказала в интервью изданию ОК!.

Тодоренко призналась, что не против в ближайшее время стать мамой во второй раз и родить сестренку Михаилу.

"Мы уже хотим девочку! Я когда вышла из роддома, сразу сказала, что в принципе не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала ты вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь. Во многом себя приходится ограничивать – в еде, в путешествиях. Но все равно хочется детей. Много!" – заявила артистка.

Она с юмором добавила, что "только бы мама не отказалась от нее". По словам Регины, ее мама очень помогает молодым родителям.

Регина Тодоренко рассказала подробности о предстоящей свадьбе

"Если женщина родила и хочет сразу продолжать работать, без помощников никак не обойтись. Это факт.... Для меня работа важна как воздух. Здесь я черпаю много положительных эмоций, которыми потом делюсь со своим сыном. И наоборот: Майкл заряжает меня энергией – хочется сворачивать горы ради него, ради мужа, ради семьи", – пояснила Тодоренко.

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Ребенок, Певица, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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