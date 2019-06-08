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Парад в честь королевы Елизаветы II: первый официальный выход Меган Маркл после родов

Парад в честь королевы Елизаветы II: первый официальный выход Меган Маркл после родов
14:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская осуществила свой первый выход после рождения ее первенца Арчи Харрисона Маунтбэттен-Виндзора.

Это произошло сегодня, 8 июня, в день официального празднования дня рождения Елизаветы II. 

Известно, что двойной праздник у королевы Великобритании берет свое начало с 1748 года. Согласно семейными традициями и историей, Елизавета II выбрала вторую субботу июня для проведения роскошного парада в честь дня своего рождения, на который съезжается вся королевская семья и люди со всего мира. Но свое 93-летие королева отмечала 21 апреля 2019 года.

В такой величественный и значимый для Великобритании день, Меган Маркл в составе королевской семьи также приняла участие в мероприятии. Вместе с мужем принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз она проехалась в роскошной карете. Для своего дебютного выхода после родов (несмотря на официальное представление королевского первенца 8 мая) Меган Маркл надела синее платье кардиган в тон, прикрыв голову стильной шляпкой. В руках женщина держала маленький клатч, а ее уши украшали нежные бриллиантовые серьги.

Стоит добавить, что ее волосы были аккуратно заплетены в гульку, а лицо подчеркнуто нежным макияжем. Заметно, что Меган Маркл еще полностью не пришла в форму после родов, ведь ее заметно набранные килограммы во время беременности до сих пор присутствуют. Несмотря на это, герцогинця Сассекском был прекрасный вид и излучала счастье, улыбаясь всем присутствующим на королевском параде.

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Не менее счастливо и одновременно взволнованно, выглядел принц Гарри. Для важного семейного события он надел королевскую форму и был рядом вместе со своей избранницей.

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Принц Гарри, Стиль, Образ, Королевская семья, Герцогиня, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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