Скачать
Суббота, 08.06.2019
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle

День рождение Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи

Смотрите фото (3)
День рождение Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
16:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Королева Великобритании 21 апреля праздновала свой день рождения, но по семейным традициям, сегодня, во вторую субботу июня она официально отметила 93-летие.

Британский монарх и члены ее семьи проехали по улицам Лондона в роскошных каретах и поздравили гостей Букингемского дворца на параде.

Известно, что Елизавета II является одной из крупнейших поклонниц древних королевских традиций, которые из года в год старается не нарушать. Так что, "второй" день рождения она традиционно отмечала в кругу королевской семьи и королевских офицеров.

На торжественное событие монарх прибыла в роскошной карете в сопровождении королевских гвардейцев. Для собственного праздника она выбрала благородный наряд бежевого цвета, состоящий из твидового пальто, а также шляпки с цветочной аппликацией и пайетками. К наряду королева подобрала классические украшения из жемчуга, белые перчатки и черную обувь с сумкой. Что интересно, на праздновании дня рождения королевы среди всех ближайших родственников не было мужа Елизаветы II – 97-летнего принца Филиппа.

Что касается других гостей, то на официальном праздновании на улице Уайтхолл, в Лондоне, можно было увидеть несколько королевских особ. Кейт Миддлтон, Камиллу Паркер-Боулз, принц Гарри и Кейт Миддлтон ехала в одной карете; принцесса Евгения, Джек Брукбенк и принцесса Беатрис – в другой; Леди Луиза Виндзор, Джеймс Виндзор, графиня Уэссекская и граф Уэссекский еще в третей. Из окон Букингемского дворца за праздничным действом наблюдали правнуки Елизаветы II – принц Джордж и принцесса Шарлотта, а в рядах гостей события присутствовала даже Тереза Мэй, которая 7 июня официально ушла в отставку.

В параде Trooping the Colour приняли участие около 1400 солдат, Конная гвардия и другие подданные королевской семьи. В конце празднования королевская семья вернется с парада на улицах Лондона в Букингемский дворец, где будет наблюдать за грандиозным шоу в небе. В конце события в Грин-парке будет запущен специальный фейерверк.

Парад в честь королевы Елизаветы II: первый официальный выход Меган Маркл после родов

Почему Елизавета II дважды отмечает день рождения?

История двойного праздника берет свое начало еще с 1748 г. и имеет свое объяснение. Король Георг II стремился совместить военный парад с выносом флага по случаю его дня рождения, однако в ноябре люди не хотели мерзнуть, поэтому отказывались прийти на праздник. Это учли последующие британские монархи. Поэтому Елизавета II выбрала вторую субботу июня для проведения роскошного парада, на который съезжается вся королевская семья и люди со всего мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Принц Гарри, Кейт Миддлтон, День рождения, Королевская семья, Елизавета II, Королева Великобритании, Принц Филипп, 20, Меган Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
03 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
04 Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
05 Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Экономический терроризм&quot;: В Иране отреагировали на санкции США
В Иране отреагировали на санкции США
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
День рождение Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
День рождение Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь