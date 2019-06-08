Экстремальное декольте: Тина Кароль поделилась новым снимком

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль похвасталась пышным бюстом в наряде с экстремально глубоким декольте.

Фотографии Тины Кароль, которые периодически появляются на ее страничке в соцсетях, никого не оставляют равнодушным. Обычно это яркие чувственные образы в откровенных нарядах.

Подогревает фанатов и невероятный сексуальный подтекст снимков, которые вызывают шквал комментариев и признаний в любви. Также Кароль публикует кадры из архивных фотосессий, от которых подписчики остаются без ума.

Переглянути цей допис в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 8 Чер 2019 р. о 12:48 PDT

Теперь же популярная исполнительница опубликовала новый коллаж. На одном фото Тина Кароль позировала в элегантном платье с экстремально глубоким декольте, а на другой – лучезарно улыбалась.

"Когда ты улыбаешься, ноги подгибаются, тело рассыпается, планеты взрываются… Мне кажется, эта песня была написана о вас", "Мне так нравятся фото, на которых ты улыбаешься. Ты, словно звездочка сияешь, и своим светом излучаешь добро", "Прекраснейшая! Когда вижу ваши фотографии, глаза радуются, а когда слышу ваши песни, душа растворяется. Спасибо" – комментируют восторженные поклонники.