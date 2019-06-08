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Экстремальное декольте: Тина Кароль поделилась новым снимком

Экстремальное декольте: Тина Кароль поделилась новым снимком
21:17 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль похвасталась пышным бюстом в наряде с экстремально глубоким декольте.

Фотографии Тины Кароль, которые периодически появляются на ее страничке в соцсетях, никого не оставляют равнодушным. Обычно это яркие чувственные образы в откровенных нарядах.

Подогревает фанатов и невероятный сексуальный подтекст снимков, которые вызывают шквал комментариев и признаний в любви. Также Кароль публикует кадры из архивных фотосессий, от которых подписчики остаются без ума.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Теперь же популярная исполнительница опубликовала новый коллаж. На одном фото Тина Кароль позировала в элегантном платье с экстремально глубоким декольте, а на другой – лучезарно улыбалась.

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"Когда ты улыбаешься, ноги подгибаются, тело рассыпается, планеты взрываются… Мне кажется, эта песня была написана о вас", "Мне так нравятся фото, на которых ты улыбаешься. Ты, словно звездочка сияешь, и своим светом излучаешь добро", "Прекраснейшая! Когда вижу ваши фотографии, глаза радуются, а когда слышу ваши песни, душа растворяется. Спасибо" – комментируют восторженные поклонники.

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