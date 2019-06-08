Самая красивая невеста: Настя Каменских поделилась новым снимком

Новости шоу бизнеса: Украинская певица и телеведущая Настя Каменских опубликовала фото в свадебном платье.

23 мая 2019 года, спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На свадьбе присутствовало множество звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход был запрещен, а после торжества молодожены отправились в путешествие.

Уже спустя несколько дней после свадьбы с Потапом Настя Каменских начала публиковать невиданные фотографии, а теперь поразила новым снимком в Instagram.

"Это был один из самых невероятных дней в моей жизни! Спасибо каждому, кто был рядом", – написала Каменских.

"И мы были рядом, мысленно! Самая красивая невеста! До сих пор не верится, что вы вместе!", "Настюша, вы шикарная невеста. Потапу очень повезло", "Самая красивая невеста и уже жена" – комментируют поклонники.