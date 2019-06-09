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"Sexy cat": Даша Астафьева показала пикантный ролик со съемок

"Sexy cat": Даша Астафьева показала пикантный ролик со съемок
10:24 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева поделилась откровенным видео.

Ролик она обнародовала в своем микроблоге. В кадре Даша в сексуальном платье с открытой спиной эротично двигается вдоль стены, показывая всю красоту своего тела. 

 
 
 
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Slow down puppies #soon @emrikmartirosian @favoritki @anka_fateeva @mogila_tatiana

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Фанаты певицы не смогли пройти мимо публикации. "Очень грациозно и сексуально", "Как черный бриллиант, королева Даша", "Sexy cat", "Пума", "Как, интересно, фотограф терпит? Какие таблетки он пьет?", "Очуметь Даша", "Невозможно пройти мимо. Даша, вы - магнит!", "Нереальная", "Очень изгибательно", - пишут комментаторы.

Ранее,  Даша Астафьева заявила о готовности завершения карьеры,  так как очень хочет семью и ради нее покинет шоу-бизнес. Об этом она рассказала в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". По словам певицы, после завершении карьеры, она не планирует просто сидеть дома, а займется чем-то спокойным.

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Все по теме:

Съемки, Даша Астафьева, Видео, Певица, Ролик, Экс-солистка группы Nikita.
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