"Sexy cat": Даша Астафьева показала пикантный ролик со съемок

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева поделилась откровенным видео.

Ролик она обнародовала в своем микроблоге. В кадре Даша в сексуальном платье с открытой спиной эротично двигается вдоль стены, показывая всю красоту своего тела.

Фанаты певицы не смогли пройти мимо публикации. "Очень грациозно и сексуально", "Как черный бриллиант, королева Даша", "Sexy cat", "Пума", "Как, интересно, фотограф терпит? Какие таблетки он пьет?", "Очуметь Даша", "Невозможно пройти мимо. Даша, вы - магнит!", "Нереальная", "Очень изгибательно", - пишут комментаторы.

Ранее, Даша Астафьева заявила о готовности завершения карьеры, так как очень хочет семью и ради нее покинет шоу-бизнес. Об этом она рассказала в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". По словам певицы, после завершении карьеры, она не планирует просто сидеть дома, а займется чем-то спокойным.