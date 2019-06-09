Настоящая дива: Рене Зеллвегер в изумрудном платье от Victoria Beckham

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса примерила наряд, автором которого стала дизайнер Виктория Бекхэм.

Виктория опубликовала магнетической кадр с актрисой в своем Instagram. Рене предстала в одном из знаковых платьев-халатов весенне-летней коллекции Victoria Beckham.

Чувственный силуэт, мягкий шелк, глубокий оттенок изумруда подчеркивают новый статус Рене - настоящей дивы.

Свой образ Зеллвегер дополнила изящными лодочками. Волосы звезды были уложены небрежными локонами.

Напомним, что Рене Зеллвегер пробует реализовать свой творческий потенциал в новом для себя проекте. Звезда согласилась на съемки в дебютном для себя телесериале "Что / если" (What/If).