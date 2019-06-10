Тина Кароль поразила своих поклонников новым имиджем

Новости шоу бизнеса: На днях звезда украинской эстрад Тина Кароль опубликовала провокационное фото без макияжа.

Певица Тина Кароль сделала новую стрижку и показала свое преображение поклонникам.

Фотографии Тины Кароль, которые периодически появляются на ее страничке в соцсетях, никого не оставляют равнодушным. Обычно это яркие чувственные образы в откровенных нарядах. Подогревает интерес фанатов и невероятный сексуальный подтекст снимков, которые вызывают шквал комментариев и признаний в любви. Также Кароль публикует кадры из архивных фотосессий, от которых подписчики остаются без ума.

В этот раз фанаты увидели певицу совершенно другой: с новой стрижкой. Кароль обрезала свои роскошные локоны и предпочла сделать небрежную укладку. В качестве наряда для фотосессии она выбрала черный комбинезон, который идеально подчеркнул ее фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @little_puida Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 9 Июн 2019 в 11:30 PDT

В комментариях Кароль засыпали комплиментами:

"Какая ты крутая, Господи", "Кааааак можно быть такой красивой ????????????", "Тебе круто с такой прической. И вообще, эти фото цепляют очень, кайф", "Богиня", "Богиня", "Львица, тигрица", "Как же тебе идет с короткими волосами".