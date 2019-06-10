Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста

Новости шоу бизнеса: Потап рассказал, как сообщил сыну о браке с Настей Каменских.

Украинский рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились 23 мая, однако церемония и до сих пор остается самой популярной темой отечественных СМИ. На днях артист признался, как его сын Андрей отреагировал на новость о свадьбе отца.

Воспоминаниями он поделился в программе "Світське життя". По словам Потапа, такую информацию стоит сообщать детям постепенно и очень деликатно. Именно поэтому долгое время он готовил сына к неожиданной новости. Рэпер переживал, не будет ли пребенок против свадьбы, однако мальчик отреагировал на все по-взрослому.

"Делал я все это деликатно, потому что Андрюша очень любит маму Ирину. Это было не очень просто мне, я рассказывал ему по-чуточку. Мы дошли до того, что я его спросил: "Сынок, как ты отреагируешь, если я женюсь?" На что он сказал: "Если для тебя это хорошо, то я буду делать все, чтобы было хорошо для моего папы". Я спросил: "Ты придешь на мою свадьбу?" Он сказал: "Да", – поделился Потап.

Кроме этого, он рассказал, что с экс-женой Ириной Горовой у него остались прекрасные дружеские отношения. Потап пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу и заявил, что всегда будет иметь к ней особое уважение, ведь она – мама его ребенка.

Легче всего поссориться, разойтись, побить горшки, а мы еще и работаем вместе. Мы уважаем друг друга, она мать моего сына. К ней у меня будет всегда специфическое уважительное отношение. Для Ирины было очень важно не выносить отношения на люди, это не дипломатия, это дружба. Мы же родственники все же, – добавил артист.