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Семейное путешествие: Рози Хантингтон-Уайтли с мужем отправились в Лондон

Семейное путешествие: Рози Хантингтон-Уайтли с мужем отправились в Лондон
21:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Рози Хантингтон-Уайтли показала семейное путешествие в Лондон.

32-летняя американская модель Рози Хантингтон-Уайтли вместе с 51-летним актером Джейсоном Стэтхэмом и двухлетним сыном Джеком устроили себе выходные в Лондоне.

Новые снимки из Лондона Рози опубликовала на своей странице в Instagram.

 
 
 
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London boys

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Модель сфотографировала любимого и двухлетнего сына со спины. "Лондонские ребята", – лаконично подписала снимок счастливая жена и мать.

Интересно, что до сих пор модель не показала, как выглядит лицо ее ребенка, ведь в социальных сетях скрывает его.

В Instagram-Stories Хантингтон-Уайтли показала свою прогулку на двухэтажном красном автобусе, в котором сфотографировалась с водителем. Также она проехалась по знаменитому Tower Bridge и опубликовала снимок, на котором изображены Лондонский Глаз (London Eye) и закрытый на реставрацию Биг-Бен (Big Ben).

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Кроме того, начало июня в Лондоне было прохладным и дождливым, поэтому для выхода на улицу нужно было тепло одеваться, как сделала Рози – светло-коричневый жакет в casual стиле выглядел идеально на модели.

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Джейсон Стэтхэм, Знаменитости, Звезды, Рози Хантингтон-Уайтли, Instagram звезд.
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