Семейное путешествие: Рози Хантингтон-Уайтли с мужем отправились в Лондон

Новости шоу бизнеса: Рози Хантингтон-Уайтли показала семейное путешествие в Лондон.

32-летняя американская модель Рози Хантингтон-Уайтли вместе с 51-летним актером Джейсоном Стэтхэмом и двухлетним сыном Джеком устроили себе выходные в Лондоне.

Новые снимки из Лондона Рози опубликовала на своей странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram London boys Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw) 10 Чер 2019 р. о 5:04 PDT

Модель сфотографировала любимого и двухлетнего сына со спины. "Лондонские ребята", – лаконично подписала снимок счастливая жена и мать.

Интересно, что до сих пор модель не показала, как выглядит лицо ее ребенка, ведь в социальных сетях скрывает его.

В Instagram-Stories Хантингтон-Уайтли показала свою прогулку на двухэтажном красном автобусе, в котором сфотографировалась с водителем. Также она проехалась по знаменитому Tower Bridge и опубликовала снимок, на котором изображены Лондонский Глаз (London Eye) и закрытый на реставрацию Биг-Бен (Big Ben).

Кроме того, начало июня в Лондоне было прохладным и дождливым, поэтому для выхода на улицу нужно было тепло одеваться, как сделала Рози – светло-коричневый жакет в casual стиле выглядел идеально на модели.