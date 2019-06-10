Настоящий облом: как муж Софи Тернер перепутал ее с дублершей

Новости шоу бизнеса: 29-летний исполнитель так облажался, что теперь над ним смеется весь интернет.

Мужьям и женам актеров приходится ой как не легко. По крайней мере, так считает возлюбленный звезды сериала от НВО "Игра престолов" Софи Тернер - американский певец Джо Джонас.

Началось все с того, что однажды Джо решил навестить жену во время съемок многосерийной фэнтезийной драмы, где Софи сыграла роль Сансы Старк. Позже парень ой как пожалел об этом, и вот почему.

Как рассказывала 23-летняя актриса в интервью для австралийской радиостанции Nova, во время съемочного процесса у нее была очень крутая дублерша по имени Лаура Батлер, внешность которой буквально повторяла образ Тернер.

Софи призналась, что коллеги частенько путали ее с дублером, но когда это сделал ее любимый мужчина - удивлению обоих не было предела.

"Джо подошел к ней и попытался поцеловать. А потом сразу такой: "Ой, извини, ты не Софи", – вспомнила звезда "Игры престолов".

Позже поклонники знаменитости опубликовали в сети коллаж с изображением Тернер и Батлер. И правда, юных леди действительно трудно отличить друг от друга.

По словам Лауры, на съемочную площадку уже культового сериала она попала, когда ее анкету на сайте для поиска актеров массовки нашел один из помощников режиссера.

"Софи подошла ко мне в первый день и сказала, что наше с ней сходство кажется ей очень странным", - прокомментировала свою работу дублерша.