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Тина Кароль похвасталась пышным бюстом

Тина Кароль похвасталась пышным бюстом
14:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Тина Кароль публикует кадры из архивных фотосессий, от которых подписчики остаются без ума.

Украинская певица Тина Кароль поделилась фотографией в коротком стильном топе в соцсети.

Фотографии Тины Кароль, которые периодически появляются на ее страничке в соцсетях, никого не оставляют равнодушным. Обычно это яркие чувственные образы в откровенных нарядах. Подогревает фанатов и невероятный сексуальный подтекст снимков, которые вызывают шквал комментариев и признаний в любви.

Теперь же популярная исполнительница опубликовала новый снимок. В кадре Тина Кароль позировала в коротком топе. 

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Тина Кароль поразила своих поклонников новым имиджем

"Какая же бомба-пушка-ракета скрывается за этим невинным взглядом. На каждое фото смотришь и вроде бы как обнять и погладить хочется, но такая горячая женщина, что еще и укусить может", "Больше кислорода, пожалуйста. А вот у меня вопрос: почему ты еще не в тюрьме для милашек? Вот серьезно", "Я вообще просто умиляюсь этим человеком, хоть в жару хоть в бурю" – комментируют восторженные поклонники.

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Тина Кароль, Знаменитости, Фото.
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