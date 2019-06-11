Тина Кароль похвасталась пышным бюстом

Новости шоу бизнеса: Тина Кароль публикует кадры из архивных фотосессий, от которых подписчики остаются без ума.

Украинская певица Тина Кароль поделилась фотографией в коротком стильном топе в соцсети.

Фотографии Тины Кароль, которые периодически появляются на ее страничке в соцсетях, никого не оставляют равнодушным. Обычно это яркие чувственные образы в откровенных нарядах. Подогревает фанатов и невероятный сексуальный подтекст снимков, которые вызывают шквал комментариев и признаний в любви.

Теперь же популярная исполнительница опубликовала новый снимок. В кадре Тина Кароль позировала в коротком топе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 9 Июн 2019 в 7:08 PDT

"Какая же бомба-пушка-ракета скрывается за этим невинным взглядом. На каждое фото смотришь и вроде бы как обнять и погладить хочется, но такая горячая женщина, что еще и укусить может", "Больше кислорода, пожалуйста. А вот у меня вопрос: почему ты еще не в тюрьме для милашек? Вот серьезно", "Я вообще просто умиляюсь этим человеком, хоть в жару хоть в бурю" – комментируют восторженные поклонники.