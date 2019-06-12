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Анджелину Джоли перестали узнавать: актриса поправилась

Анджелину Джоли перестали узнавать: актриса поправилась
18:08 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса, сценарист и фотомодель Анджелина Джоли заметно набрала вес.

Известная голливудская пара Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелась, несмотря на слухи о воссоединении. В пятницу, 12 апреля 2019 года, суд выдал уже экс-супругам соответствующие документы. Звездные родители по-прежнему воспитывают 7-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 10-летних Вивьен и Нокса, которые, согласно договоренностям, проживают с Анджелиной.

Отмечается, что остальная часть бракоразводного процесса – вопросы опеки и раздел имущества – еще не завершена.

А тем временем Анджелина Джоли продолжает исполнять обязанности посла доброй воли ЮНИСЕФ. На днях она посетила встречу с беженцами в Венесуэле и президентом Колумбии Иваном Дуке.

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Джоли набрала несколько килограммов и заметно похорошела, как считают поклонники в социальных сетях.

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Анджелина Джоли, Знаменитости, Актриса, Голливудская актриса.
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