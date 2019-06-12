"Беру летние каникулы": жена Николая Тищенко ушла в отпуск

Новости шоу бизнеса: Жена украинского ресторатора и бизнесмена Николая Тищенко Алла Барановская ушла в отпуск.

Николай Тищенко и Алла Барановская – одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Ресторатор и молодая девушка стали жить вместе, несмотря на большую разницу в возрасте. В 2016 году пара поженилась, а еще через год у них родился общий сын – Давид.

Теперь же поклонники супругов пристально следят за их жизнью. 24-летней жене Тищенко уже неоднократно приписывали вторую беременность. И несмотря на то, что Барановская успела опровергнуть слухи, фаны снова заговорили о ее положении после официального ухода в летний отпуск.

"У меня физически не хватает времени и сил посещать публичные мероприятия. Спасибо большое всем, кто приглашает. Прошу никого не обижаться, но я отказалась от всех поездок, ивентов, съемок, интервью и т.д. Пауза на три месяца. Беру летние каникулы. Увы, я правда не понимаю, как успевать хотя бы 20% из всего что я хочу. У меня не получается вообще. Поэтому ставьте лайк. Красивые выходы, наверное, будут уже осенью… А летом стройки. Все очень тормозится. Но, увы, живем в непростое время чудес. Обнимаю" - написала Алла.

"Алла, Вы нереальная!", "Вам очень идет такой образ. Это восторг!", "ВАУ! Вам неимоверно идет это платье. Очень женственно, роскошно", "

Очень очень очень оооочень красивооооооооо", "Потрясающе красиво" - пишут поклонники .