"Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников

Катя Осадчая является частым гостем светских мероприятий, на которых общается с главными звездами украинского шоу-бизнеса. Как отмечали ранее, звезда прикрывает беременный животик объемными нарядами и не спешит делиться радостной новостью. Предположительно, Осадчая находилась на втором месяц беременности.
Телеведущая успела опровергнуть новость о положении, однако поклонники уверены: Катя Осадчая хочет отсрочить время разглашения беременности. Новое фото звезды в просторном платье также насторожило подписчиков.
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Дивне відчуття, приїхали в аеропорт і нікуди не полетіти :) @fly_uia та потужний ретейлер Duty Free Americas презентували спільний проект. Я часто не встигаю забігти в дьюті фрі, навіть якщо щось треба, сучасність робить життя легшим. Відтепер товари дьюті фрі можна замовити он-лайн. Обираєш серед 5000 найменувань за особливими цінами і отримуєш своє замовлення на борту під час перельоту. Зручно і сучасно #flyuia
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"Дуже гарна", "Красивая, милая, нежная". "Вагітна?", "Красуня яка", "Катюша, як же гарно Ви виглядаєте" - пишут в комментариях поклонники телеведущей.