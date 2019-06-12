"Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая и звезда 1+1 Катя Осадчая опубликовала снимок в просторном платье.

Катя Осадчая является частым гостем светских мероприятий, на которых общается с главными звездами украинского шоу-бизнеса. Как отмечали ранее, звезда прикрывает беременный животик объемными нарядами и не спешит делиться радостной новостью. Предположительно, Осадчая находилась на втором месяц беременности.

Телеведущая успела опровергнуть новость о положении, однако поклонники уверены: Катя Осадчая хочет отсрочить время разглашения беременности. Новое фото звезды в просторном платье также насторожило подписчиков.

"Странное ощущение, приехали в аэропорт и никуда не улететь. …презентовали совместный проект. Я часто не успеваю забежать в дьюти фри, даже если что-то надо, современность делает жизнь легче. Отныне товары дьюти фри можно заказать он-лайн. Выбираешь среди 5000 наименований по особым ценам и получаешь свой заказ на борту во время перелета. Удобно и современно", – написала Осадчая.

"Дуже гарна", "Красивая, милая, нежная". "Вагітна?", "Красуня яка", "Катюша, як же гарно Ви виглядаєте" - пишут в комментариях поклонники телеведущей.