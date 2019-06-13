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Оля Фреймут очаровала сеть стильным образом

Оля Фреймут очаровала сеть стильным образом
14:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новый снимок Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная 37-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут неоднократно демонстририровала свой элегантный и изысканный стиль. В социальных сетях звезда показала редкое стильное фото в машине.

На фотографии Ольга позирует в брючном костюме пудрового цвета с топом-бюстье молочного цвета. Дополняют образ аккуратная прическа и легкий макияж.

В подписи телеведущая процитировала слова психолога "социальных сетей" Генима Сунима. 

 
 
 
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«Якщо хочеш, аби подруга пам’ятала про твій день народження – спершу згадай про її іменини. Якщо хочеш, аби чоловік написав тобі повідомлення – спершу напиши йому сама. Якщо хочеш, щоб діти менше дивились телевізор – спершу вимкни свій телевізор. Не просто чекай, аби сталося те, чого хочеш. Спершу дій.» Генім Сунім - найвідоміший філософ соціальних мереж, книга «Усе побачиш, коли пригальмуєш». @snowdrop_publishing фото @sashasamsonova

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Если хочешь, чтобы подруга помнила о твоем дне рождения – сначала вспомни о ее именинах. Если хочешь, чтобы человек написал тебе сообщение – сначала напиши ему сама. Если хочешь, чтобы дети меньше смотрели телевизор – сначала выключи свой телевизор. Не просто жди, чтобы произошло то, чего хочешь. Сначала действуй, – говорится в комментарии к фото.

Накануне Оля Фреймут написала свои правила стиля, порекомендовав делать ставку на однотонный наряд. По ее словам, монохромность является "хорошим фоном вашему личику".

Никакого эпатажа. За фриковым видом всегда скрывается желание хоть как-то привлечь к себе внимание. И безутешное одиночество, – отметила Фреймут.

Оля Фреймут показала архивное фото с коляской

Также звезда рекомендует подбирать одежду согласно своему размеру. Автор книги об этикете уверяет ,что "слишком тесный и короткий наряд выглядит вульгарно, а большой – неопрятно".

Следующее место в перечне ее рекомендаций заняла одежда из натуральных тканей, а также ведущая откровенно призналась, что носит свои платья по 10 лет, потому что считает безответственным покупать платье для каждого сезона.

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Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Стильная одежда, Оля Фреймут.
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