Оля Фреймут очаровала сеть стильным образом

Новости шоу бизнеса: Новый снимок Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная 37-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут неоднократно демонстририровала свой элегантный и изысканный стиль. В социальных сетях звезда показала редкое стильное фото в машине.

На фотографии Ольга позирует в брючном костюме пудрового цвета с топом-бюстье молочного цвета. Дополняют образ аккуратная прическа и легкий макияж.

В подписи телеведущая процитировала слова психолога "социальных сетей" Генима Сунима.

Если хочешь, чтобы подруга помнила о твоем дне рождения – сначала вспомни о ее именинах. Если хочешь, чтобы человек написал тебе сообщение – сначала напиши ему сама. Если хочешь, чтобы дети меньше смотрели телевизор – сначала выключи свой телевизор. Не просто жди, чтобы произошло то, чего хочешь. Сначала действуй, – говорится в комментарии к фото.

Накануне Оля Фреймут написала свои правила стиля, порекомендовав делать ставку на однотонный наряд. По ее словам, монохромность является "хорошим фоном вашему личику".

Никакого эпатажа. За фриковым видом всегда скрывается желание хоть как-то привлечь к себе внимание. И безутешное одиночество, – отметила Фреймут.

Также звезда рекомендует подбирать одежду согласно своему размеру. Автор книги об этикете уверяет ,что "слишком тесный и короткий наряд выглядит вульгарно, а большой – неопрятно".

Следующее место в перечне ее рекомендаций заняла одежда из натуральных тканей, а также ведущая откровенно призналась, что носит свои платья по 10 лет, потому что считает безответственным покупать платье для каждого сезона.