Скопировала Кэрри Брэдшоу: Ким Кардашян повторила образ известной героини

Новости шоу бизнеса: Принты стали одними из главных трендов последних сезонов.

Самый бешеный "бум" дали анималистические мотивы – леопард, питон, корова, зебра и другие. Казалось, что летом 2019 уже не появится такое, что кардинально отличалось бы от них. Однако, как показывают знаменитые модели и светские львицы, на модной арене все больше появляется новый газетный принт.

Наряды с газетным принтом, скорее всего, совсем скоро появятся в гардеробе каждой модницы в 2019-2020 годах. На днях жена Канье Уэста Ким Кардашян, за которой следят в социальных сетях 141 миллион подписчиков, посетила вечеринку Levi's в винтажной юбке с газетным принтом из коллекции Dior 2000 года.

Свой образ звезда реалити-шоу дополнила серой майкой, которую надела без нижнего белья, и сумкой Saddle bag. Неожиданно завершили аутфит Кардашян вьетнамки на маленьком каблуке – такая обувь также стала трендом этого сезона.

Интересно то, что образ Ким сравнили с выходом культовой героини сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу (исполнила главную роль актриса Сара Джессика Паркер). В одном из эпизодов Керри в платье от Dior с газетным принтом встречается с женой мистера Бига.

Накануне с таким принтом в casual стиле засветились и супермодели – Эльза Хоск и Белла Хадид. Все знаменитости, примеряли газетный "низ" (юбку или брюки), дополнили "лук" базовой однотонной верхней одеждой.