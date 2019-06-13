Шикарная РиРи: эффектный образ барбадосской певицы

Новости шоу бизнеса: Папарацци поймали 31-летнюю Рианну, когда она направлялась в здание одной из высоток в Нью-Йорке.

Певица посетила приватную вечеринку друзей.

Для вечера РиРи выбрала эффектный образ. Она была одета в струящееся платье-комбинацию из черного шелка с высоким разрезом на бедре.

Под наряд барбадосская красавица не стала надевать белья, придав образу провокации, при этом не выходя за рамки приличия. Свой look она дополнила маленькой сумкой из питона в тон платью, а также изящными босоножками на шпильке.

Волосы исполнительница хита "Diamonds" собрала в высокий конский хвост и сделала макияж в розовых тонах. В качестве украшений Рианна выбрала роскошный комплект из сережек-гвоздиков и браслета.