Ален Делон доставлен в госпиталь из-за сильных головных болей

Новости шоу бизнеса: В результате сильных мигреней Ален Делон попал в больницу.

Известный французский актер Ален Делон находится в американском госпитале в престижном пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен из-за жалоб на головные боли.

Об этом сообщает BFM TV.

Актер был доставлен в госпиталь Нейи-сюр-Сен из-за серьезных мигреней. По словам помощника Делона, жизни 83-летнего актера ничего не угрожает, он проходит обследование и вскоре может оказаться дома. При этом врачи не исключают, что головные боли могут быть связаны с сердечной аритмией.

Напоминаем, французский актер театра и кино, режиссер, сценарист и секс-символ нескольких поколений Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973).