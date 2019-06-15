Ангел "Victoria's Secret" Эльза Хоск обнажилась на камеру: пикантные снимки

Новости шоу бизнеса: Эльза Хоск опубликовала новые пикантные фото в своем Instagram.

Шведская супермодель Эльза Хоск не стесняется публиковать откровенные фото. Ангел "Victoria Secret" в очередной раз показала свое загорелое тело. На этот раз на белой простыне.

30-летняя модель довольно часто публикует откровенные фото, демонстрируя своим сторонникам изящную фигуру.

Переглянути цей допис в Instagram Literal bedhead because I took an after glam nap Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 13 Чер 2019 р. о 10:07 PDT

Так, Эльза предстала перед фотокамерой в нежном макияже и белых серьгах, которые подчеркивали мягкое настроение девушки. Снимок супермодель опубликовала в своем Instagram.

На фото модель позирует, вероятно, в одном из отелей Швейцарии, в Женеве. Ангел "Victoria Secret" ухаживает за своим телом, поэтому всегда выглядит в прекрасной форме.