"Женщины всегда красивы": Синди Кроуфорд про откровенные фотосессии

Новости шоу бизнеса: В конце февраля Синди Кроуфорд отметила 53-летие.

Несмотря на возраст, супермодель продолжает сниматься для глянца и даже принимает участие в провокационных фотосессиях. В недавнем интервью звезда объяснила, почему считает это необходимым.

Синди Кроуфорд может по праву взять заслуженный бессрочный отпуск и посвятить время себе и продвижению своей дочери Кайи Гербер в завоевании модных подиумов. Однако вместо этого супермодель покоряет новые вершины. На мероприятии, посвященном запуску своего бренда Meaningful Beauty, она высказала мысль, что обнаженная красота была востребована во все времена. "Я помню, как кто-то в Instagram спросил меня: "Почему вы продолжаете делать это в своем-то возрасте?" Тогда я подумала, а была ли эпоха, когда обнаженное тело не считалось красивым? Это просто другой вид красоты. И это одна из причин, почему я до сих пор снимаюсь в откровенных фотосессиях. Я хочу показать женщинам моего возраста, что они по-прежнему красивы", - объяснила Кроуфорд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summer Friday swimsuits start now... Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 7 Июн 2019 в 11:16 PDT

Несмотря на заявление модели, она не избавляется от одежды так же свободно, как Наоми Кэмпбелл, а в Instagram-аккаунте публикует преимущественно кадры из фотосессий прежних лет. Похоже, Синди постепенно уступает место своей дочери Кайе, которая уже представляет модные дома и становится все популярнее.