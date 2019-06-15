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Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего

Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
20:29 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущий проекта о путешествиях "Мир наизнанку" поверг в шок своих поклонниц.

Дмитрий Комаров, который очень тщательно оберегал свою личную жизнь, решил на всю Украину представить свою возлюбленную.

На своей официальной странице украинский телеведущий опубликовал новое фото, на котором держит на руках изящную невесту в белом платье. Девушкой казалась телеведущая и модель Александра Кучеренко.

Просто мачо: Дмитрий Комаров снялся в откровенной фотосессии

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов)) Ответы на них – сегодня в Светской жизни в 23.35 на 1+1 Мы счастливы)", - прокомментировал романтичный снимок Комаров.

Также на своей странице выложила свадебный снимок Кучеренко, на котором Дмитрий бережно обнимает свою невесту за плечи: "Я самая счастливая на свете!!! Благодаря тебе, мой любимый муж. Пришло время поделиться нашим счастьем со всеми!".

Напомним, что Комаров и Кучеренко вместе принимали участие в танцевальном проекту "Танцы со звездами". Поклонники часто приписывали роман молодым людям, но скрытности звездной пары можно только позавидовать.

Уточним, что Александра Кучеренко - обладательница титула "Мисс Украина 2016". Кроме этого, она также является ведущей программы "Звездный спорт" на канале ICTV.

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Свадьба, Дмитрий Комаров, Мисс Украина 2016, Александра Кучеренко, Украинский ведущий.
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