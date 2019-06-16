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Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко: подробности тайной свадьбы

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Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко: подробности тайной свадьбы
10:29 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Оказывается, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко начали встречаться еще до "Танцев со звездами".

Известный украинский путешественник и телеведущий, который многие годы скрывал свои личные отношения и только накануне признался, что женился на Мисс Украина Александре Кучеренко, рассказал подробности их свадьбы в интервью Светской жизни.

Путешественник Дмитрий Комаров признался, что их отношения зародились еще до проекта Танцев со звездами и они очень переживали, чтобы никто не заподозрил их в связи. Заметил телеведущий свою будущую жену на конкурсе Мисс Украина, где он был одним из судьей. Немного позже он пригласил Александру к себе в офис, где за интересной беседой между ними промелькнула искра.

"Я максимально скрывал. Мы так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал. Если честно, мы из-за Танцев едва не разбежались. Танцы была идеальная проверка. После Танцев, если мы не поссорились, мы будем жить вместе до 90 лет и умрем в один день", — признался Дмитрий Комаров.

До свадьбы Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко встречались два года, но не жили вместе, а съехались только после свадьбы. Телеведущий сделал предложение своей избраннице в вертолете, пролетая над Киевом.

Свадьба звездной пары была тайной и прошла в Иерусалиме. На ней присутствовали только 11 человек. Венчание прошло в православном храме. Кроме того, пара настолько боялась рассекретить свою свадьбу, что даже летели в Иерусалим на разных местах.

"Я путешествую и выбираю места силы. Их не очень много, но когда попадаешь в такое место, ты чувствуешь, что качает энергетика. Иерусалим, там действительно чувствуется энергия и я сразу предложил Саше это место", — признался Дмитрий Комаров.

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До свадьбы у пары состоялась тайная роспись в Киеве. Медовый месяц Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко провели на Мальдивах.

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Свадьба, Телеведущий, Тайная свадьба, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко, Мисс Украина 2019.
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