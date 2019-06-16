"Сделано с Любовью": Снежана Бабкина показала, как выглядит на последнем сроке беременности

Снежана Бабкина показала, как выглядит на последнем сроке беременности.
Жена украинского музыканта Сергея Бабкина разместила фото в Instagram. Кроме того, Снежана сообщила приблизительную дату родов – 21 июня.
"Сделано с любовью", - подписала снимок с округлившимся животиком Снежана Бабкина.
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Отметим, что Сергей и Снежана Бабкины уже воспитывают двоих детей - восьмилетнюю дочь Веселину и 12-летнего сына Снежаны от прошлых отношений - Артура. Кроме того, у Сергея от первого брака есть 13-летний сын Илья.