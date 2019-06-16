"Красивая идеальная пара": экс-холостяк показал фото с отдыха со своей спутницей

Новости шоу бизнеса: Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова проводят выходные на родине телеведущего.

Главный герой девятого сезона шоу Холостяк Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова все больше времени проводят вместе и на этот продолжительный уикэнд поехали на родину телеведущего в Черновцы. Фото с отдыха они опубликовали на своих страницах в Instagram.

На странице Никиты Добрынина появилось фото, где он с голым торсом лежит на своей возлюбленной. Даша Квиткова лежит на шезлонге в откровенном купальнике, который подчеркивает ее ягодицы. На снимках, которыми поделилась девушка, влюбленные мило обнимаются и целуются. Кроме того, в историях экс-холостяк показал совместное фото с родителями, из-за чего поклонники тут же решили, что Добрынин познакомил Квитко с родными и готовится к свадьбе.

"Проводим горячий уикенд у меня на родине", — подписал фото Никита Добрынин.

"В копилку счастливых дней", — добавила Даша Квиткова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram В копилку счастливых дней Публикация от Daria (@kvittkova) 16 Июн 2019 в 12:58 PDT

Поклонники пары пришли в восторг от фото и принялись их комментировать: "Боже вы прекрасные", "Очень подходите друг другу", "Вы очень красивая идеальная пара. Я за вас держала кулачки", "Попа супер, но грудь надо сделать, ну что б все было в полном ажуре", "Как вы классно смотритесь", "Насмотреться на Вас не могу!".