Меган Маркл закрутила дружеские отношения с американской певицей

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Совсем недавно американская певица барбадосского происхождения Рианна переехала в Лондон к своему новому парню.

Так как знакомых в туманном Альбионе у нее много, а вот настоящих друзей - на пальцах посчитать, то ни для кого не стало новостью становления между бывшей актрисой и популярной певицей дружеских отношений.

С анонимных источников стало известно, что 31-летняя певица решила не тратить время попусту, и постепенно налаживать дружбу с одной из самых влиятельных женщин современной Англии - Меган Маркл.

Общих интересов у известных женщин очень много. Это и общие знакомые Голливуда, а также опыт работы в кино. Собеседницам точно не придется скучать.

Также известно, что Рианна и Меган Маркл были знакомы еще до всемирной популярности последней. Тогда совместное времяпровождение не способствовало тесному общению.

"На самом деле, у них много общего с точки зрения стиля и общей потребности в полной конфиденциальности в личной жизни", - поделился деталями инсайдер. "Сейчас Меган занимается новорожденным сыном, но когда она выйдет из декрета - сходить на встречу с певицей в ее списке важных дел стоит на первом месте".