Том Хэнкс ограбил магазин: что известно

Новости шоу бизнеса: Том Хэнкс побывал в гостях у Джимми Киммела.

Американский актер Том Хэнкс принял участие в съемках популярного американского шоу "Jimmy Kimmel Live!".

Во время шоу Джимми Киммел предложил актеру избавиться от идеального образа и ограбить магазин.

Хэнкс принял этот вызов. Он отправился в ближайший сувенирный магазин на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Там он забрал собственное картонное изображение и пару статуэток "Оскара".

"Я – Том Хэнкс. И я забирают эти вещи", - заявил актер.

Позже стало известно, что покупки оплатил охранник актера.