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Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко

Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко
11:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На воспоминания певца вдохновило выступление одной из конкурсанток "Голос. Дети-5".

Популярный певец Дзизьо решил вспомнить, какой была его первая встреча с Андреем Кузьменко – солистом группы "Скрябин". Именно талантливый артист вдохновил тогда еще неизвестного Михаила Хому соединить жизнь с шоу-бизнесом.

Юлия Ивасив из Ивано-Франковска чувственно спела песню группы "Скрябин" "Спи собі сама". Композиция растрогала зрителей, а в Дзидзьо вынырнули воспоминания о знакомстве с Андреем Кузьменко.

Произошло это в городе Новояворовск на Львовщине. После выступления группы "Скрябин" Дзидзьо спросил у артиста, каков его секрет успеха. Андрей Кузьменко откровенно дал совет, который помог певцу завоевать расположение тысяч человек.

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"Когда я был маленьким мальчиком, выступал у себя в Новояворовске, занял гран-при, и, поднимаясь по лестнице наверх, увидел, что идет он (Андрей Кузьменко, – LifeStyle 24). Я был настолько скромным, что сам с собой боролся и думал: "Ну подними руку, останови, спроси что-то". И вот я останавливаю Андрея и говорю: "Кузьма, а что нужно делать, чтобы тебя люди любили?" Он ответил: "просто напиши хорошую песню и искренне спой ее для людей", – вспомнил Дзидзьо.

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Знакомства, Знаменитости, Кузьма, Голос Дети, Скрябин, Дзидзьо, Андрей Кузьменко, Голос. Дети 5.
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