Джесси Джей октровенно рассказала о своей личной жизни

Новости шоу бизнеса: Джесси Джей прокомментировала свой роман с Ченнингом Татумом.

Британская певица Джесси Джей и голливудский красавец Ченнинг Татум длительное время пытались скрыть свой роман. Однако в СМИ говорили об их романе, после чего появилась информация о разводе актера. В сети многие обвиняют артистку в разрушении брака. Поэтому она решила откровенно рассказать о своей личной жизни.

Как сообщила Джесси Джей в интервью The Times, сначала она просто общалась с Ченнингом Татумом, как друзья. Романтические отношения у нее начались только после того, как актер официально развелся.

"Я всегда искала парня с хорошим чувством юмора и принципами. И мне важно, чтобы он был щеголем ... Мы с Ченнингом проводили вместе время еще до того, как наши отношения стали более особенными, и это создало большое давление. Нам нужно время, чтобы узнать друг друга. Мы только вернулись из первой совместного отпуска, и это было прекрасно. Это все, что я могу сейчас сказать", – рассказала Джесси Джей.

Сейчас артистка не скрывает, что чувствует себя счастливой с Ченнингом Татумом и уже успела познакомиться с его дочерью – 6-летней Эверли. По словам Джесси Джей, с девочкой у нее сложились замечательные дружеские отношения.

В то же время сама Джесси Джей призналась, что не может иметь детей. Врачи поставили ей диагноз бесплодие еще 5 лет назад. Однако певица пережила это и верит, что когда-нибудь станет матерью.

"Пять лет назад мне поставили диагноз – бесплодие. Мне сказали, что я не смогу иметь детей, но я не верю в это. Я верю в чудеса и не сдаюсь. Но понимаю, что для меня стать матерью – это битва ... я могу усыновить ребенка или даже воспользоваться услугами суррогатного материнства. Однако я все еще молюсь, чтобы мои дети появились естественным путем, но если этого не произойдет, то и с этим справлюсь", – поделилась Джесси Джей.