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День рождения Дмитрия Комарова: подробности празднования

День рождения Дмитрия Комарова: подробности празднования
18:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярный телеведущий Дмитрий Комаров, известный по программе "Мир наизнанку", 17 июня празднует свой тридцать шестой день рождения.

Праздник он решил устроить наедине с новоиспеченной женой Александрой Кучеренко.

Как телеведущий признался в программе "Светская жизнь", с любимой его объединяют не только сильные чувства, но и любовь к путешествиям. Поэтому Дмитрий Комаров решил не проводить день рождения в ресторане, а устроить путешествие с Александрой Кучеренко.

"К счастью, мы с Сашей очень близки во многом. В частности, во вкусах, стиле отдыха и авантюризме в хорошем смысле слова. Она тоже легкая на подъем, любит активный отдых и обожает путешествия в нетуристические места. Поэтому на мой день рождения, который впервые будем вместе праздновать за рубежом, мы сделали себе подарок. Просто зашли на сайт лоукост-компании и выбрали билеты в Европу. Взяли тот рейс, который просто попадал на нужные даты", – рассказал Дмитрий Комаров.

По словам телеведущего, он не позаботился заранее о маршрутах, а решил все сделать в стиле программы "Мир наизнанку". Поэтому Дмитрий и Александра будут решать все вопросы на месте: от аренды авто до питания и гостиницы.

Такой спонтанный отдых поддержала "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко. Жена Дмитрия Комарова отметила, что планирование путешествия у них заняло всего 10 минут.

"Мы никогда не скучаем и всегда активно проводим время вместе. Поэтому я даже не сомневалась в том, как мы будем праздновать день рождения Димы – конечно, в путешествие! Мы решили за 10 минут и сразу же купили билеты. Обожаю стиль спонтанных поездок! Когда можно смело довериться авантюризму Димы и отправиться навстречу приключениям. Любовь друг к другу и к путешествиям делает нашу совместную жизнь яркой и наполненной незабываемыми эмоциями", – добавила Александра Кучеренко.

Джесси Джей октровенно рассказала о своей личной жизни

Как известно, на кануне дня рождения Дмитрия Комаров заявил, что женился на ведущей, модели и обладательнице титула "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко. Пара тайно обручилась в мае 2019 года, а через месяц супружеской жизни решила рассказать о своих отношениях поклонникам. Венчание состоялось в израильском Иерусалиме. В страну влюбленные отправились на одном рейсе, не подавая вида, что готовятся к свадьбе.

Дмитрий Комаров рассказал, что познакомился с Александрой Кучеренко задолго до шоу "Танцы со звездами". Поэтому на проекте они скрывали романтические отношения.

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Знаменитости, День рождения, Звезды, Телеведущий, Дмитрий Комаров, Украинский телеведущий.
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