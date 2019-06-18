Популярные звезды, которые являются многодетными родителями (Фото) У звезд и киноактеров есть множество образов, в которых мы привыкли их видеть. Однако они тоже обычные люди и живут в своих домах с любимыми и детьми. Некоторые из них даже являются многодетными родителями.