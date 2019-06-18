Вера Брежнева шокировала неожиданной выходкой в новом видео

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram которое удивило подписчиков.

Многие подписчики восхищены красотой исполнительницы.

Популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в Instagram веселый летний ролик.

В новом видео артистка предстала в наряде нюдового цвета, оголив одно плечо. Образ она дополнила аккуратным украшениями - серьгами-кольцами и оригинальными подвесками, а волосы собрала в хвост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram summer mood By @kate_kondratieva #summer #mood Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 17 Июн 2019 в 9:25 PDT

Певица смотрит в камеру, улыбается, а в конце видео неожиданно показывает язык. "Летнее настроение", - коротко подписала видео Брежнева.

"Нежная", "Красивая", "Шикарная", "Ааааа, я досмотрела до конца. И видела язык", - пишут в комментариях к ролику поп-звезды.