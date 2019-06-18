Катя Осадчая показала новое фото в ярком летнем платье

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Катя Осадчая любит наряжаться в разнообразные платья, которые вызывают восторженные взгляды у коллег и поклонников.

Своих выходные Катя Осадчая провела в Карпатах.

В этот раз знаменитость прогулялась по Карпатах в ярком летнем платье и опубликовала соответствующий снимок на своей странице в Instagram.

На фото Катя Осадчая на фоне живописных карпатских гор в стильном длинном платье от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Бордовый наряд украшен геометрическими узорами и бретелями желтого цвета, что придает образу яркости и еще больше эффектности. Ведущая дополнила его босоножками на каблуке и коронной шляпкой. Катя Осадчая счастливо улыбается и смотрит в камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Неймовірні Карпати! Щоразу не можу намилуватися краєвидами. Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 15 Июн 2019 в 11:09 PDT

"Невероятные Карпаты! Каждый раз не могу налюбоваться пейзажами", — подписала фото знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от яркого образа телеведущей и принялись засыпать ее комплиментами. "Какая ты красивая", — написала Оля Полякова. "Платье просто супер", "Сарафан — огонь", "Что не оденет Катерина — все супер", "Платье бомбезное", "Катя с каждым годом Вы все лучше! Красавица!", "Красотка! И платье огонь!", "Платье просто круть! Кто дизайнер?", — добавили пользователи соцсети.