Руслан Сеничкин в будущем ждет сына

Новости шоу бизнеса: Телеведущий Руслан Сенечкин рассказал, каким видит себя в роли папы.

Украинский телеведущий и звезда канала 1+1 Руслан Сеничкин признался, что в будущем хотел бы себе сына.

Недавно в Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии Тато року 2019. Ведущими вечера стали звезды утреннего шоу на 1+1 Сніданок. Вихідний Валентина Хамайко и Александр Попов.

Среди приглашенных гостей было немало звезд украинского шоу-бизнеса. Одним из гостей стал ведущий Сніданок з 1+1 Руслан Сеничкин.

"Каким я могу быть отцом? Конечно, самым лучшим. Я хочу воспитывать прежде всего личность, а не ребенка, который в старости должен принести мне стакан воды. Не так надо воспитывать… Нужно воспитывать свободного человека, а он уже сам решит — нести мне стакан воды в старости или нет", — рассказал Руслан Сеничкин.

Телеведущий признался, что мечтает о сыне и ему даже снилось, что у него будет сын, но имя будущему ребенку еще не придумал.

"Мечтаю о сыне. Мне даже снилось — сын будет. Но, если дочь — ничего страшного", — добавил Сеничкин.