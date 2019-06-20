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Голая в ванной: Оля Цибульская выложила ошеломляющее фото

Голая в ванной: Оля Цибульская выложила ошеломляющее фото
09:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская артистка умеет удивить и развеселись своих поклонников.

На своей официальной странице в Instagram Оля Цибульская опубликовала очень интимное фото, на котором украинская звезда совсем голая лежит в ванной, наполненной пенной. При этом певица выглядить довольно невинной.

"Знов не гріє #літо

І вино з бокалу

Виливаю в #море, бо давно не п‘ю

Я тобі дзвонила,

Я тобі мовчала…

Але штормить знову.

Baby, I love you", - так подписала свое голое фото Оля Цибульская.

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Подписчики прокомментировали интересный снимок хвалебными отзывами: "Какие у вас невероятно красивые глаза!!! И вообще вы очень, очень классная!!! Кстати, ничего пошлого в фотографии не вижу!!!", "Красапета", "Олечка, крутезное фото и зажигательная песня, быстро запоминается. Думаю, это один из лучших хитов 2019 года. Так держать. Горжусь вами".

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Новое фото, Украинская артистка, Оля Цибульска.
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