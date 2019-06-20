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Восстановившаяся после развода Дженнифер Энистон готова к новым отношениям

Восстановившаяся после развода Дженнифер Энистон готова к новым отношениям
11:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда ожидает встречуу с человеком, который навсегда изменит ее жизнь.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в 50 лет не боится вновь строить отношения. 

Как сообщил инсайдер издания People, Дженнифер Энистон уже давно не переживает из-за второго развода. Сначала она окунулась в работу, чтобы забыть о Джастине Теру и не читать многочисленные новости о его новых романах. Теперь же голливудская звезда оправилась от развода и готова наладить личную жизнь.

"Дженнифер полностью довольна своей работой и по-настоящему счастлива. Она будет осторожна, прежде чем снова начать с кем-то встречаться. В то же время она явно не собирается сидеть на одном месте сложа руки. Она ждет особенного человека, и встреча с ним – просто вопрос времени", – рассказал инсайдер. 

В кожаном мини-платье: Дженнифер Энистон на премьере фильма "Загадочное убийство"

Сейчас Дженнифер Энистон завершает работу над запланированными проектами. В частности, звезда активно презентует свой новый фильм "Загадочное убийство" (Murder Mystery). Поэтому пока времени на романтические свидания у Дженнифер Энистон нет.

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Отношения, Развод, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Актриса.
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