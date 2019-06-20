Горячо: Ольга Сумская показала откровенное декольте

Новости шоу бизнеса: На этот раз артистка превзошла сама себя и опубликовала крайне пикантный снимок из гримерки.

Актриса Ольга Сумская восхитила фанатов откровенным нарядом.

Знаменитая актриса театра и кино Ольга Сумская активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram. Звезда частенько радует поклонников провокационными фотографиями из личного архива: без макияжа, на отдыхе и прочими.

Ольга предстала перед поклонниками в наряде с очень глубоким декольте. Она позировала в черной блузе, вырез которой подчеркивал пышную грудь Сумской. Горячее фото произвело фурор в Сети: и шокировало, и восхитило фанатов одновременно.

В комментариях на Ольгу Сумскую посыпались многочисленные восторженные комплименты. Фолловеры признали 52-летнюю актрису секс-символом современности. По мнению зрителей, с ней не сравнится даже певица Настя Каменских и ее "попа как у Ким".

"Секси", "Просто ВАУ", "Вы лушая! Женщина с большим талантом и глубоким сердцем. Вот так мы Вас чувствуем по ту сторону экрана. Счастья и любви", "Ольга вы как всегда прекрасно выглядете. Олицотворение женской красоты Украинского кинематографа", "Смело, влияние весны!", "Роковая женщина", "Эх, Богиня", "Ольга, Вы очень красивая, восхищаюсь вашей красотой", "Какая красивая!!", "Ух! какое декольте", "Вы как хорошее вино, со временем только вкуснее,красивее и лучше!" — пишут Ольге.