Скачать
Четверг, 20.06.2019
Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
Как выглядит деревня атлетов в Минске на Европейских играх (Фото)
Как выглядит деревня атлетов в Минске на Европейских играх (Фото)
Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать
Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать

Горячо: Ольга Сумская показала откровенное декольте

Горячо: Ольга Сумская показала откровенное декольте
12:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На этот раз артистка превзошла сама себя и опубликовала крайне пикантный снимок из гримерки.

Актриса Ольга Сумская восхитила фанатов откровенным нарядом.

Знаменитая актриса театра и кино Ольга Сумская активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram. Звезда частенько радует поклонников провокационными фотографиями из личного архива: без макияжа, на отдыхе и прочими.

Ольга предстала перед поклонниками в наряде с очень глубоким декольте. Она позировала в черной блузе, вырез которой подчеркивал пышную грудь Сумской. Горячее фото произвело фурор в Сети: и шокировало, и восхитило фанатов одновременно.

В комментариях на Ольгу Сумскую посыпались многочисленные восторженные комплименты. Фолловеры признали 52-летнюю актрису секс-символом современности. По мнению зрителей, с ней не сравнится даже певица Настя Каменских и ее "попа как у Ким". 

Ольга Сумская восхитила поклонников роскошным образом

"Секси", "Просто ВАУ", "Вы лушая! Женщина с большим талантом и глубоким сердцем. Вот так мы Вас чувствуем по ту сторону экрана. Счастья и любви", "Ольга вы как всегда прекрасно выглядете. Олицотворение женской красоты Украинского кинематографа", "Смело, влияние весны!", "Роковая женщина", "Эх, Богиня", "Ольга, Вы очень красивая, восхищаюсь вашей красотой", "Какая красивая!!", "Ух! какое декольте", "Вы как хорошее вино, со временем только вкуснее,красивее и лучше!" — пишут Ольге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Звезда, Фото, Декольте, Ольга Сумская, Роскошное декольте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
02 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
03 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
04 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
05 Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Итоги дня 19 июня: погиб нардеп Тымчук, найдена мертвой пропавшая девочка, новости по делу МН17
Главные новости 19 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
В семье Талы Калатай ожидается пополнение
В семье Талы Калатай ожидается пополнение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь